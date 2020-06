Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Eingangstüre an Ladengeschäft beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Glas-Eingangstüre eines Bekleidungsgeschäftes mit Fitnessstudio wurde in der Nacht zum Dienstag, 02.06.2020, in der Friedrichstraße beschädigt. Die Glasscheibe aus Sicherheitsglas wurde komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das Ladengeschäft und der Bereich des Fitnessstudios wurden augenscheinlich nicht betreten, es wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der oben genannten Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Friedrichstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

