Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020 gegen 09:55 Uhr kam es in Maxdorf auf der Umgehungsstraße K2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 37-jährige Motorradfahrer befuhr die K2 von Lambsheim in Richtung Maxdorf. An der Einmündung zur Carl-Zeiss-Straße wollte der 63-Jährige PKW-Fahrer nach links auf die K2 abbiegen. Hierbei übersah er den Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 EUR. Die K2 war während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell