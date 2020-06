POL-FR: - Todtnau: Brennender Altkleidercontainer - Todtnau: Krad-Fahrer gestürzt

Polizeipräsidium Freiburg

Todtnau: Brennender Altkleidercontainer

Vermutlich einen glimmenden Gegenstand warfen Unbekannte am Montag, 01.06.2020, gegen 23.30 Uhr, in einen Altkleidercontainer, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Carl-Otto.Keller-Straße stand. Die Feuerwehr Todtnau rückte mit zwei Fahrzeugen und 8 Mann aus und löschte den Brand. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen übernommen.

Todtnau: Krad-Fahrer gestürzt

Mit seiner Suzuki befuhr am Sonntag, 31.05.2020, gegen 16.30 Uhr, ein 27 Jahre alter Mann die L 149 zwischen Geschwend und Präg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde vom DRK in die Uni Klinik nach Freiburg verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

