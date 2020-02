Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083 --"Leben online - wirklich sicher?" - Vorträge für mehr Sicherheit im Netz--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: Februar 2020

Es ist wieder soweit, der Safer Internet Day (SID) am 11.02.2020 rückt näher. Weltweit wird dieser Tag jeden zweiten Dienstag im Monat Februar genutzt, um mehr Bewusstsein für die Sicherheit im Netz zu erlangen.

Ob zu Hause oder unterwegs, mal eben etwas im Internet nachlesen, jemandem schreiben, Bilder oder Filme senden, einkaufen usw.: es haben sich so viele Möglichkeiten entwickelt, die wir gern nutzen, jedoch auch Gefahren in sich bergen. Wie können Sie sich als Internetnutzer am besten vor ebensolchen Gefahren schützen?

Die Polizei Bremen bietet im Februar wieder Vorträge zum Thema Internetsicherheit an. Sie sind einfacher Nutzer und möchten mehr zu den Bereichen Daten, Informationen, Einkaufen und Kontakte bezogen auf das Leben mit dem Internet erfahren? Dann melden Sie sich zu einem der Vorträge "Leben online - wirklich sicher?" an.

- Mittwoch, 12.02.20, 18 - 20 Uhr, Ortsamt Borgfeld,

Borgfelder Landstr. 21

- Donnerstag, 13.02.20, 18 - 20 Uhr, Ortsamt West,

Waller Heerstr. 99

- Mittwoch, 19.02.20, 18 - 20 Uhr, Sparkasse Bremen, Stadtteilfiliale Neustadt, Pappelstr. 100 - Donnerstag, 20.02.20, 18 - 20 Uhr, Justizzentrum,

Am Wall 198

- Donnerstag, 27.02.20, 18 - 20 Uhr, Stadthaus Vegesack,

Gerhard-Rohlfs-Str. 62

Anmeldung erforderlich unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de oder telefonisch unter 0421 362-19003 (nur während der Öffnungszeiten montags + dienstags 9 - 15 Uhr, donnerstags 9 - 16 Uhr besetzt). Die Teilnahme ist kostenlos.

www.polizei.bremen.de www.polizei-beratung.de

