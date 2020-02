Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0082 --Vor Trickbetrügern wird gewarnt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, Bottroper Straße Zeit: 03.02.2020, 12:30 Uhr

Am Montagmittag versuchte ein Mann im Stadtteil Osterholz als betrügerischer Handwerker von einer älteren Frau Geld für angebliche Dacharbeiten zu erlangen. Vor dem weiteren Auftreten des Betrügers wird gewarnt.

Gegen 12.30 Uhr klingelte es in der Bottroper Straße an der Tür einer 85 Jahre alten Frau. Ein etwa 35-jähriger Mann erklärte, dass er das Dach ihres Reihenhauses gereinigt hätte und dafür nun seinen Lohn einfordere. Da die Seniorin sich sicher war, solch einen Auftrag nie erteilt zu haben, verweigerte sie die Zahlung. Der Betrüger blieb hartnäckig und drohte der Frau wiederum mit der Erstattung einer Strafanzeige. Als dann ein aufmerksamer Nachbar hinzukam, verließ der angebliche Handwerker schnell das Grundstück und entfernte sich in Richtung Ludwig-Roselius-Allee.

Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einer grauen Handwerkerjacke und - hose bekleidet.

Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftraten dieses Mannes und appelliert: Seien Sie immer wachsam und treten Sie Unbekannten grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen gegenüber. Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Holen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 an.

Weitere wertvolle Tipps und Hinweise erhalten sie im Präventionszentrum der Polizei Bremen (Am Wall 195, 28195 Bremen, Tel. (0421) 362 - 19003) oder im Internet unter www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell