Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0079 --Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Fachmarkt--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Überseetor Zeit: 16.03.19, 22:30 Uhr

Am 16.03.2019 brachen zwei bisher unbekannte Männer in Bremen-Walle in einen Fachmarkt ein und stahlen aus einem Tresor Bargeld. Nun fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos nach den beiden Einbrechern.

Das Diebes-Duo brach gegen 22:30 Uhr die Seitentür eines Fachmarktes in der Straße "Überseetor" auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Anschließend brachen sie den Tresor auf und flüchteten mitsamt der Beute - eine größere Menge Bargeld.

Jetzt suchen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Öffentlichkeitsfahndung mit den am Tag vom Einbruch aufgenommenen Bildern nach den Tätern.

Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden Männer auf den Fotos? Der eine Täter hat eine kräftige Statur und kurzes dunkles Haar. Sein Alter wird auf etwa 35 bis 45 Jahre geschätzt. Der zweite Dieb ist schlank, hat kurzes dunkles Haar und ist circa 20 bis 30 Jahre alt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Ina Werner

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell