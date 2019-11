Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Vellberg - Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Am Sonntag gegen 06:20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW Mazda auf der Landesstraße 1060 von Dörrenzimmern in Richtung Obersontheim. Kurz nach der Einmündung nach Vellberg, kam der Mann in einer leichten Rechtskurve, vermutlich infolge Drogenbeeinflussung, nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

