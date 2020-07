Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Urlaub beendet, bevor er angefangen hatte

Rheinmünster (ots)

Ihren Urlaubsantritt hatten sich drei junge Damen am Dienstagmittag sicherlich anders vorgestellt. Eigentlich wollten sie vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zur Erholung nach Kroatien fliegen. Ein aufmerksamer Beamter des Polizeipostens Flughafen überprüfte jedoch bei der Anfahrt das Kennzeichen des benutzten Autos der Reisegruppe. Hierbei stellte er fest, dass der Versicherungsschutz bereits seit dem 22.04.2020 erloschen und das Kennzeichen von der Zulassungsstelle zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben worden war. Nach der Entstempelung der Kennzeichen und Einziehung des Fahrzeugscheines wurde die Weiterfahrt untersagt, der Audi musste kostenpflichtig am Baden-Airpark stehen bleiben. Die weiteren polizeilichen Überprüfungen ergaben, dass der 24 Jahre alten Fahrerin bereits 2019 deren Fahrerlaubnis entzogen wurde und sie zudem mit einem Fahrverbot belegt worden war. Die Halterin des Audi saß als Beifahrerin im Wagen. Neben den Strafanzeigen gegen die Fahrerin und Fahrzeughalterin wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, folgen nun auch noch Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weil das Flugzeug zwischenzeitlich bereits in Richtung Süden gestartet war, musste sich das Trio von einem Bekannten abholen lassen. Ob die so unfreiwillig eingesparten Urlaubsgelder für die zu erwartenden Strafen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ausreichen, wird sich zeigen.

