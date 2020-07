Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eingebrochen

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Schulkomplex in der Weingartenstraße zu schaffen. Wie genau die ungebetenen Besucher im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 4.30 Uhr in die Räume gelangen konnten, ist noch nicht abschließend geklärt. Sie durchwühlten dort mehrere Büros. Ob sie hierbei etwas entwendeten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

/ya

