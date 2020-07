Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Massiv zur Wehr gesetzt

Schutterwald (ots)

Ein Jugendlicher muss sich nach einem Gewaltausbruch am frühen Montagabend am Schutterwälder Baggersee nun einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung stellen. Der 17-Jährige soll gegen 18:30 Uhr im Bereich des Anglerheims eine bislang unbekannte weibliche Person beleidigt haben und wurde diesbezüglich von einem Angehörigen der Bundespolizei, der sich dort zu dieser Zeit privat aufhielt, angesprochen. Die Aggressionen des jungen Mannes richteten sich fortan gegen den Bundespolizisten, der sich gegenüber dem 17-Jährigen als Polizeibeamter zu erkennen gab. Unter anderem schlug er dem um Schlichtung bemühten Beamten in dessen Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Dem einschreitenden Polizisten gelang es allerdings unter massiver Gegenwehr, den unter Alkoholeinwirkung stehenden Angreifer bis zum Eintreffen einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Offenburg festzuhalten. Trotz Unterlegenheit gab sich der mit annähernd 1,5 Promille alkoholisierte Jugendliche nicht geschlagen und versuchte sich mit Tritten und Schlägen gegen das Anlegen von Handschließen letztlich erfolglos zu wehren. Während des Transports zum Polizeirevier Offenburg sprach der vorläufig Festgenommene etliche Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Einsatzkräften aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige einem Erziehungsberechtigten überstellt.

