Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach Polizisten getreten und gespuckt

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 48 Jahre alter Mann hat sich nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Montagabend den polizeilichen Maßnahmen massiv zur Wehr gesetzt und sich hierbei eine zusätzliche Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingehandelt. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, kurz nach 21 Uhr, unweit des Gewerbeparks 'Cite', unter Alkoholeinwirkung hinter dem Steuer eines KIA gesessen zu haben. Zur Erhebung einer Blutprobe sollte der Alkoholisierte zum Polizeirevier Baden-Baden verbracht werden. Nachdem er sich zunächst unauffällig verhielt, schlug die Stimmung des Delinquenten im Streifenwagen plötzlich um. Er trat hierbei nicht nur gegen die Autositze, sondern versuchte auch gegen die Beamten zu treten. Als ihm zur Unterbindung weiterer Offensiven die Füße fixiert werden sollten, spuckte der nicht zu beruhigende Mann in Richtung der Polizisten. Eine Spuckmaske verhinderte weitere Speichelattacken. Die Trittversuche setzten sich auch beim Aussteigen aus dem Streifenwagen vor der Dienststelle fort, sodass sich der 48-Jährige in Fußfesseln wiederfand. Die Nacht verbrachte der Endvierziger im Notarrest. Nach bisherigen Erkenntnissen trug niemand Verletzungen davon.

