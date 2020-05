Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorroller in Trier durch unbekannten Täter gestohlen - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Morgen des 14.05.2020 wurde zwischen 11:15 und 11:30 Uhr ein vor der Bahnhofsapotheke Trier in der Theodor-Heuss-Allee 22 abgestellter roter Motorroller der Marke Piaggio, Fabrikat Zip 50, durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen, während sich der 79-jährige Geschädigte zum Einkauf in der Apotheke befand. Ein auffälliges Merkmal des Rollers ist, dass eine Beschädigung am linken Außenspiegel mittels eines Stück Kupferblechs repariert wurde. Der hierbei entstandene Schaden / Wert des Rollers beläuft sich auf ca. 600 EUR. Der Täter dürfte zum Zeitpunkt des Diebstahls vermutlich keinen Helm getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorgenannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651 9779-3200 in Verbindung zu setzen, ebenso können Hinweise auch per E-Mail unter pitrier.wache@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

