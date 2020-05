Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld (ots)

Am 13.05.2020 kam es im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf einem Parkplatz gegenüber des BIG-Centers in Birkenfeld (Am Bahnhof). Hierbei wurde ein geparkter PkW (Opel Corsa, rot) durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug gehandelt haben, welches den Schaden beim Ein- bzw. Ausparken verursacht haben dürfte. Sachdienliche Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782 / 991-0.

