Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sehr schnell unterwegs - Fahrer deutlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend, 10.12.2019, um 21:55 Uhr, in Gurtweil einen Autofahrer gestoppt, der sehr schnell unterwegs war. Der 40-jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er schwankte merklich und seine Aussprache war verwaschen. Der Alcomatentest ergab 1,8 Promille. So musste er mit zur Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

