Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Anhänger gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 10.12.2019, wurde ein Anhänger im Wert von 5000 Euro in Bonndorf gestohlen. Der Anhänger des Herstellers Böckmann war auf dem Parkplatz eines Betriebes in der Straße Glattsteina abgestellt und gesichert. Unbekannte überwanden das Schloss und entwendeten den Anhänger. An diesem waren Stuttgarter Kennzeichen angebracht. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

