Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unbekannter verliert Rohr - Auto fährt darüber - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 10.12.2019, ist ein ca. drei Meter langes blaues Polyethylen-Rohr auf der L 163 in Höhe Klettgau-Geißlingen gelegen, das vermutlich von der Ladefläche eines unbekannten Fahrzeugs gefallen war. Gegen 15:45 Uhr fuhr eine Autofahrerin über das Rohr, die in Richtung der B 34 unterwegs war. Der Kia der 57 Jahre alten Frau wurde hierbei beschädigt und war wegen eines nun defekten Reifens nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug, das das Rohr verloren hat (Kontakt 07751 8316-531).

