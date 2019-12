Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Polizei schlichtet Streit in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.12.2019, ist eine Polizeistreife nach St.Blasien ausgerückt, um eine Streitigkeit in einer Gaststätte zu schlichten. Der Wirt hatte die Polizei gegen 21:50 Uhr um Hilfe gebeten. In dem Gastraum trafen die Beamten auf einen aggressiven 48-jährigen. Dieser hatte einen anderen Gast angegangen und dessen Kamera auf den Boden geschmissen. Dabei ging das Objektiv zu Bruch. Der deutlich alkoholisierte Mann erhielt einen Platzverweis. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Vorfalles ein.

