Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Gaststätteneinbruch - Spielautomat aufgehebelt

Freiburg (ots)

In eine Gaststätte in Bonndorf ist in der Nacht zum Dienstag, 10.12.2019, eingebrochen worden. Hierzu wurde zunächst eine Türe zum Treppenhaus aufgehebelt und dann die Türe zur Gaststätte. Im Gastraum wurde ein Spielautomat gewaltsam geöffnet und das Geld daraus entwendet. Aus einer Kasse wurde das Wechselgeld gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gelegen sein. Wer in dieser Nacht Verdächtiges rund um die Rothausstraße beobachtet hat, soll sich bitte beim Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell