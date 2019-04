Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Gartenmöbel vor Geschäft gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Wochenende vom umzäunten Ausstellungsbereich eines Möbelgeschäfts an der Münsterstraße in Dülmen einen Gartentisch und vier Gartenstühle gestohlen. Die Täter durchtrennten eine Sicherungskette sowie ein Sicherungsseil, mit dem die Möbel verbunden waren. Tatzeit: zwischen Samstag (27. April, 16 Uhr) und Montagmorgen. Zeugenhinweise bitte an: 02594/7930

