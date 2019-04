Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/ 1001 Tempoverstöße

Coesfeld (ots)

Zehn Stunden lang hat die Polizei am Samstag (27. April) auf der B58 in Ascheberg, Höhe ehemalige Gaststätte Neue Mühle, das Tempo von Auto- und Motorradfahrern gemessen - in beide Fahrtrichtungen. Das traurige Ergebnis: 1001 Geschwindigkeitsverstöße. "Höchstraser" war ein BMW-Fahrer aus Lüdinghausen, der mit 145 km/h geblitzt wurde. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. Abzüglich Toleranz war der BMW-Fahrer doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt - 70km/h zu schnell. Das macht ihn für zwei Monate zum Fußgänger. Bußgeld: 440 Euro. Obendrauf gibt's zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei. 188 Verkehrsteilnehmer müssen mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen, weil sie mit mehr als 90 km/h unterwegs waren. 813 Auto- und Motorradfahrer kommen mit einem Verwarnungsgeld davon.

