POL-OG: Gernsbach, Obertsrot - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Montag einen schwarzen Wagen touchiert und dabei schwer beschädigt. Ohne den Vorfall zu melden suchte der Verursacher das Weite. Der Geschädigte hatte seinen Kia zwischen 14.00 Uhr und 21.50 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Es konnten rote Lackabtragungen am Fahrzeug festgestellt werden.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei 7.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb bislang unbekannt, jedoch müsste sein Fahrzeug erhebliche Schäden aufweisen.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten unter der Telefonnummer 07222-761-0 um Zeugenhinweise.

/jh

