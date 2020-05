Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag zu. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 18.45 Uhr auf der Mannheimer Straße unterwegs und bog nach links in die Pestalozzistraße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

