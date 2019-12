Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Betrunken am Steuer

Hildesheim (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Sarstedt (kop) Am Abend des 06.12.2019 hielt eine Funkstreifenbesatzung in der Hildesheimer Straße, anlässlich einer Verkehrskontrolle, einen PKW an. Bei dem 37-jährigen Sarstedter war eine alkoholische Beeinflussung feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Anschließend entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Ihm wurde die Weiterfahrt gesagt. Diese Verkehrsordnungswidrigkeit wird grds. mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet. Sollte der Wert der Blutprobe einen Wert von mindestens 1,1 Promille ergeben, verfolgt die Staatsanwaltschaft dieses Vergehen. Dann wäre mit einem Fahrverbot, einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen.

