Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: 11:03 Uhr - Offenburg

Offenburg (ots)

An einer in der Klosterstraße wohnenden Seniorin sind Betrüger am Donnerstagabend mit ihrem Enkeltrick gescheitert. Die souveräne Frau ließ sich trotz der geschickten Gesprächsführung nicht um den Finger wickeln. *ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell