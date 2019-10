Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Audi gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag (30.10.2019, 23 Uhr) auf Mittwoch (30.10.2019, 7.30 Uhr) einen schwarzen Audi S8 plus an der Straße Auf dem Braken. Der zwei Jahre alte Audi mit HAM-Kennzeichen war in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

