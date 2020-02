Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geige in Bernkastel-Kues verloren

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag den 31.01.2020, 15:17 Uhr, vergaß ein Passant an einer Bushaltestelle am Nikolausufer, Höhe Hafen in Bernkastel-Kues seinen blauen Geigenkasten. Im Geigenkasten befand sich eine Geige der Marke Pistucci. Der Finder wird gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Finder sich einer Fundunterschlagung strafbar macht, sollte er das Musikinstrument nicht wieder abgeben. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Geige machen. Hinweise bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues, 06531-95270.

