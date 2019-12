Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Rangieren am Mittwoch, 25. Dezember, gegen 17.20 Uhr ein Verkehrszeichen beschädigt. Das Zeichen stand auf einer Grünfläche an der Ecke "Am Lausbach"/ "Wittekindstraße". Es war komplett aus der Erde gerissen und lag auf dem Gehweg. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

