Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Montag, 23. Dezember, gegen 7.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus leicht verletzt worden. Sie war auf dem Richard-Matthaei-Platz in Richtung Neue Bahnhofstraße unterwegs als ein Bus nach rechts in die Gustav-Heinemann-Straße einbog. Trotz Vollbremsung kollidierte die 24-jährige Radfahrerin leicht mit dem Bus und verletzte sich dabei leicht.

Der Bus war kurz vorher von der Ecke Richard-Matthaei-Platz/ Hafenstraße losgefahren. Die Fahrerin oder der Fahrer fuhr weiter in Richtung Bahnhof. Wenden Sie sich mit Hinweisen bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell