Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Kennzeichen gestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag, 26. Dezember, in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 8.30 Uhr, an der Palzstraße vier hintere Kennzeichen. Passanten fanden die Kennzeichen später zerschnitten und ohne HU-Plakette wieder. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell