Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos. Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, 27.07.2019, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz beim Rathaus in der Sankt-Blasier-Straße. Hier stellte eine Frau ihren VW T6 Multivan ab und als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, hatte dieser einen Lackschaden, der vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug stammte. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 2500 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

