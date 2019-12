Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge beobachtet Einbrecher

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitag, 27. Dezember 2019, gegen 2.50 Uhr, an der Oststraße einen unbekannten Einbrecher. Dieser versuchte mit einem Brecheisen die Eingangstür zu einem Büro aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, flüchtete er anschließend in Richtung Brüderstraße. Der Tatverdächtige ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug eine graue Kapuzenjacke, eine dunkle Lederjacke und eine blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

