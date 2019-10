Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannten entwenden Bulli

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (29.9.), um 20.00 Uhr, und Montag, um 7:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen VW T6 an der Detmolder Straße. Der 46-jährige Besitzer hatte seinen Bulli zuletzt am Sonntagabend gesehen. Am frühen Montagmorgen schlug sein Hund an, aufgrund eines Gewitters konnte der Mann aus Vlotho aber keine verdächtigen Geräusche auf dem Hof wahrnehmen. Als er am Morgen losfahren wollte, entdeckte er die Komplettentwendung seines Fahrzeugs. In dem Pkw befanden sich ein faltbarer Bollerwagen, eine große Hundetransportbox sowie ein Kindersitz der Marke Cruiserfix 3. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindesten 35.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

