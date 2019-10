Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall - Alkoholisierter Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Löhne (ots)

(kup) Am Montag (30.09.), um 11.10 Uhr, parkte ein 31-jähriger Mann aus Löhne seinen weißen Kia auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Koblenzer Straße. Einige Meter hinter ihm parkte ein 74-jähriger Mann in seinem grauen Toyota Versus. Nachdem der Löhner seine Einkäufe erledigt hatte, setzte er sich in sein Auto und parkte aus. Dabei stieß er mit dem hinter ihm parkenden Fahrzeug des Senioren zusammen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Halter des Unfallwagens ermitteln und suchten diesen an seiner Wohnanschrift auf. In der Atemluft des Mannes nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atmetest verlief positiv. Infolgedessen wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und von einem Arzt durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

