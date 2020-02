Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter hebelten an einer Tür und wurden vom Eigentümer überrascht

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Donnerstag (13. Februar) hebelten ungekannte Täter an einem Fenster auf der Rückseite eines Hauses an der Kreisbahnstraße. Die Täter hatten zuvor das Schloss an einem Gartentor aufgebrochen um auf das Grundstück zu gelangen. Sie wurden vermutlich von der Rückkehr eines Bewohners des Hauses überrascht und flüchteten unerkannt vom Grundstück in unbekannte Richtung.

