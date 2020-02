Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lager

Gangelt-Schierwaldenrath (ots)

In ein Lager an der Brökerstraße brachen in der Zeit zwischen Freitag (7. Februar) und Freitag (14. Februar) unbekannte Täter ein und entwendeten ein Fahrrad. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

