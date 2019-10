Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb greift ins Portemonnaie

Sein Geld hat ein hilfsbereiter Mann am Mittwoch auf einem Ulmer Parkplatz eingebüßt.

Ulm (ots)

Der 67-Jährige traf gegen 12.30 Uhr auf einen Unbekannten. Der sprach ihn in der Blaubeurer Straße an. Er wollte angeblich Geld gewechselt haben. Der 67-Jährige wollte helfen, hatte aber kein Kleingeld im Beutel. Plötzlich griff der Unbekannte in die Börse, angeblich um nach den Münzen zu schauen. Doch später bemerkte der 67-Jährige, dass mehrere Scheine fehlten. Die muss der Mann herausgenommen haben. Die Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und sucht den Täter.

Tipp der Polizei: Trickdiebe geben vor, Geld wechseln zu wollen oder geben sich als Bettler und Spendensammler aus. Sie versuchen so, an das Geld der Opfer zu kommen. Wer seinen Geldbeutel zückt zeigt dem Dieb nicht nur, wohin er greifen muss, um die Börse aus der Tasche zu ziehen. Der Täter hat vielmehr viel leichteren Zugriff auf den Inhalt. Die hilfsbereiten Menschen werden abgelenkt und bemerken oft nicht, dass jemand in den Geldbeutel oder in die Tasche greift. Deshalb rät die Polizei:

- Lassen Sie niemanden in Ihren Geldbeutel schauen. - Halten sie immer mehr als eine Armlänge Abstand.

Damit Sie weiter sicher leben.

