POL-UL: (BC) Biberach - Junge auf Zebrastreifen verletzt

Einen Audifahrer sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Biberach.

Gegen 7.15 Uhr überquerte ein Schüler den Zebrastreifen in der Waldseer Straße. Er schob sein Fahrrad und lief in Richtung Kino. In der Waldseer Straße fuhr ein Audi in Richtung Bismarckring. Der Fahrer achtete nicht auf den 12-Jährigen auf dem Fußgängerüberweg. Er fuhr ihn an. Der Junge stürzte. Der Autofahrer stoppte und sprach mit dem Schüler. Danach stieg er in seinen Audi und fuhr in Richtung Bismarckring. Der 12-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Biberacher Polizei (07351/4470) sucht nun den Unfallverursacher.

Die Ermittler wissen, dass er mit einem schwarzen Audi aus dem Landkreis Biberach unterwegs war. Der Fahrer wird auf eine Größe von ungefähr 180 cm geschätzt. Er soll schlank sein und hellblonde Haare haben. Begleitet wurde er von einer Frau mit schulterlangen dunklen Haaren.

