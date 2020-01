Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto zerkratzt: Zirka 2500 Sachschaden

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15. Januar (11.30 Uhr), und Freitag, 17. Januar (9.30 Uhr), einen geparkten Fiat beschädigt. Dieser stand am Nordenheideweg. Die Schäden weisen auf einen Unfall mit einem fahrradähnlichen Fahrzeug hin, das am PKW entlangschliff und dagegen prallte. Zur Unfallzeit war die Beifahrerseite des Fiats dem Gehweg zugewandt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

