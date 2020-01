Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch bei den Verkehrsbetrieben

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag, 3. Januar, gegen 2.40 Uhr, in eine Fahrzeughalle der Verkehrsbetriebe Hamm an der Straße Kampshege einzubrechen. Nach einer Alarmauslösung informierte der Sicherheitsdienst die Polizei, die das Gebäude umstellte und mit einem Diensthund durchsuchte. Es konnten Einbruchsspuren an einer Zugangstür und ein durchtrenntes Stück eines Maschendrahtzaunes festgestellt werden. Es wurden keine tatverdächtigen Personen mehr angetroffen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

