Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter flüchtet mit Werkzeug

Hamm- Heessen (ots)

Ein Unbekannter brach am Sonntag, 5. Mai, gegen 2 Uhr, in eine Werkstatt an der Hülseistraße ein. Eine Anwohnerin beobachtete einen Mann im Garten des Mehrfamilienhauses und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit Werkzeug als Beute in Richtung Ahlener Straße. Der Tatverdächtige trug eine Brille. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

