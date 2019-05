Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silberner Mercedes nach Verkehrsunfall mit Leichtverletzten flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 4. Mai, gegen 15.20 Uhr im Kreisverkehr Sachsenweg/Afyonring flüchtete ein silberner Mercedes mit einem männlichen Fahrer. Der Mercedes war zuvor vom Kreisverkehr auf den Afyonring abgebogen. Ein 27-jähriger Radfahrer hatte zuvor den südlichen Radweg des Sachsenweges in Fahrtrichtung Westen befahren. Der 27-Jährige stürzte bei dem Versuch, dem Mercedes auszuweichen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt; er will selbstständig zum Arzt gehen. Der Mercedes flüchtete in Richtung Heessener Straße. Der Fahrer ist 25 bis 30 Jahre alt. Der Flüchtige hat kurze, schwarze Haare und hat einen schwarzen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

