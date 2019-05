Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Schwerverletzt wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer und eine 25-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 3. Mai, gegen 14.25 Uhr auf der Kreuzung Radbodstraße/Hafenstraße. Die 25-Jährige überquerte mit ihrem Fahrrad den südlichen Fußgängerüberweg der Kreuzung. Der 52-Jährige befuhr mit seiner Yamaha die Hafenstraße in westlicher Fahrtrichtung. Er bog dann nach rechts auf die Radbodstraße ab und stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen. Beide Beteiligte wurde mit Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär behandelt werden. Die Yamaha wurde abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit war. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung in Nord-Süd-Richtung für ungefähr eine Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. (kt)

