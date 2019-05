Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradbremse manipuliert - Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte lösten am Dienstag, 30. April, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr, den Bolzen an einer Scheibenbremse eines Fahrrades, welches auf dem Hochschul-Gelände an der Marker Allee stand. Die Bremse war anschließend ohne Funktion. Der Fahrradeigentümer, ein 26-jähriger Mann aus Hamm, wäre auf dem Nachhauseweg beinahe mit einem Auto kollidiert. Hinweise zur Tat und Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

