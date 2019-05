Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbrecher festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Langewanneweg hat die Hammer Polizei am Freitagmorgen, 3. Mai, den 20-jährigen Täter festgenommen. Der polizeibekannte Mann gelangte gegen 6.50 Uhr auf den Balkon eines Einfamilienhauses und machte sich an der Balkontür zu schaffen. Ein Bewohner hörte die Einbruchsgeräusche und überraschte den Einbrecher. Der trat daraufhin die Flucht an. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Flüchtigen kurze Zeit später unweit des Tatortes vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Hier musste der 20-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen dauern an. (cg)

