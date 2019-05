Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Kleinbus in der Geithe fordert zwei Leichtverletzte

Hamm-Uentrop (ots)

Zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus mussten je eine 34-jährige Kleinbusfahrerin sowie eine 19-jährige Fordfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (2. Mai) auf dem Geithenkamp. Die Fahrerin des Merecedes-Kleinbusses war gegen 14.05 Uhr auf dem Geithenkamp in Fahrtrichtung Ostgeithe unterwegs und überquerte die dortige Kanalbrücke. Gleichzeitig näherte sich die 19-jährige Fiestafahrerin auf einem parallel dazu verlaufenden Wirtschaftsweg, den sie in Richtung Osten befuhr. Unmittelbar südlich der Kanalbrücke kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden aus Hamm stammenden Fahrerinnen verletzten sich dabei leicht. Zwei 13- und 15-jährige Insassinnen des Schulbusses blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(es)

