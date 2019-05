Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toter bei Wohnungsbrand

Hamm-Mitte (ots)

Einen Toten hat ein Wohnungsbrand am Sonntagmorgen, dem 5.5.2019, in der Brändströmstraße gefordert. Eine Passantin hatte um 4.48 Uhr bemerkt, dass die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in vollem Ausmaß brannte und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte fanden bei den Löscharbeiten einen leblosen Mann in den Räumen. Er konnte noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Bei dem Mieter der Wohnung handelt es sich um einen mobilitätseingeschränkten 75-Jährigen. Die anderen anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.(ub)

