Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 28-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Donnerstag, 2. Januar, gegen 2.15 Uhr an der Straße "Auf der Becke" leicht verletzt. Der alkoholisierte Fahrer aus Hamm stürzte auf der glatten Fahrbahn und fiel rechtsseitig in einen Graben. Er musste daraufhin auf der Wache eine Blutprobe abgeben. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell