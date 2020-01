Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Halle des Berufsförderungswerkes

Hamm-Norden (ots)

Zu einem Einbruch in ein Gebäude des Berufsförderungswerkes an der Bromberger Straße kam es in der Zeit von Sonntag, 29. Dezember 2019 bis Mittwoch, 01. Januar 2020. Unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein ein Fenster einer Halle ein und gelangten so in das Gebäude. Hier wurde unter anderem ein Raum mit Spinden durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob durch die Einbrecher etwas entwendet wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381-916-0 entgegen (av)

