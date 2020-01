Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Wohnung in der Straße Am Roggenkamp

Hamm - Heessen (ots)

In der Silvesternacht wurde in der Zeit zwischen 18 Uhr am Abend und 09.30 Uhr am Neujahrmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Roggenkamp eingebrochen. Unbekannte Täter drangen zunächst durch Aufbrechen der Kellertür in das Haus und brachen dann die Wohnungstür zur betroffenen Wohnung in der ersten Etage auf. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit nicht gesagt werden. An beiden Türen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

