Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Fallrohren

Hamm-Pelkum (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26. Dezember, 15.30 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 10 Uhr, haben Unbekannte zwei fest installierte Kupferrohe an einem Bürogebäude an der Weetfelder Straße abmontiert und entwendet. Die Rohre waren an der vorderen und hinteren Gebäudewand fest installiert. Der Wert des entwendeten Buntmetalls liegt bei etwa 800 Euro. Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden.(es)

